NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (A)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Volvo (A)-Papier via Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Volvo (A)-Papier an diesem Tag bei 223,00 SEK. Wer vor 3 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (A)-Aktie investiert hat, hat nun 44,843 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.01.2026 auf 324,00 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 529,15 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 45,29 Prozent.

Am Markt war Volvo (A) jüngst 659,39 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at