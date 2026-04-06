NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (A)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Volvo (A)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen Volvo (A)-Anteile an diesem Tag bei 217,00 SEK. Bei einem Volvo (A)-Investment von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46,083 Volvo (A)-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 239,63 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 02.04.2026 auf 309,00 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,40 Prozent erhöht.

Volvo (A) war somit zuletzt am Markt 627,25 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at