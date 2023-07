NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Volvo (A)-Anteile an der Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren Volvo (A)-Anteile an diesem Tag 154,60 SEK wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,647 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,98 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 28.07.2023 auf 239,60 SEK belief. Aus 100 SEK wurden somit 154,98 SEK, was einer positiven Performance von 54,98 Prozent entspricht.

Alle Volvo (A)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 487,96 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at