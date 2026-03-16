Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 16.03.2026 10:04:12

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers betrug an diesem Tag 85,45 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 117,028 Volvo (A)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 324,60 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 987,13 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 279,87 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Volvo (A) eine Marktkapitalisierung von 659,25 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volvo AB (A)

mehr Nachrichten