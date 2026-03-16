Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Langfristige Investition
|
16.03.2026 10:04:12
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor 10 Jahren verdient
Das Volvo (A)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (A)-Papiers betrug an diesem Tag 85,45 SEK. Bei einer 10 000-SEK-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 117,028 Volvo (A)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 324,60 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37 987,13 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 279,87 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Volvo (A) eine Marktkapitalisierung von 659,25 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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