Volvo AB Aktie
WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420
|Langfristige Investition
|
20.04.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Volvo (A)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Volvo (A)-Anteile bei 251,20 SEK. Hätte ein Anleger 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (A)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,981 Volvo (A)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 307,32 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 17.04.2026 auf 328,40 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30,73 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (A) belief sich zuletzt auf 667,30 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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