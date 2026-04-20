NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Volvo (A)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Volvo (A)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Volvo (A)-Anteile bei 251,20 SEK. Hätte ein Anleger 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (A)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,981 Volvo (A)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 307,32 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Papiers am 17.04.2026 auf 328,40 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments +30,73 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Volvo (A) belief sich zuletzt auf 667,30 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at