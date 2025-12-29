Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Volvo (B)-Investment 29.12.2025 10:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Volvo (B)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Volvo (B)-Aktie an diesem Tag 79,70 SEK wert. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, befänden sich nun 125,471 Volvo (B)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Volvo (B)-Papiere wären am 23.12.2025 36 624,84 SEK wert, da der Schlussstand 291,90 SEK betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266,25 Prozent angewachsen.

Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 593,67 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen

16.12.25 Volvo AB Buy UBS AG
09.12.25 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
02.12.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 27,31 1,68% Volvo AB (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen