NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Volvo (B)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Volvo (B)-Aktie an diesem Tag 79,70 SEK wert. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, befänden sich nun 125,471 Volvo (B)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Volvo (B)-Papiere wären am 23.12.2025 36 624,84 SEK wert, da der Schlussstand 291,90 SEK betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266,25 Prozent angewachsen.

Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 593,67 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at