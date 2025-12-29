Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Investment
|
29.12.2025 10:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Volvo (B)-Aktie an diesem Tag 79,70 SEK wert. Hätte ein Anleger 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, befänden sich nun 125,471 Volvo (B)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Volvo (B)-Papiere wären am 23.12.2025 36 624,84 SEK wert, da der Schlussstand 291,90 SEK betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266,25 Prozent angewachsen.
Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 593,67 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.12.25
|Börse New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
26.12.25
|Anleger in New York warten auf Impulse: NASDAQ Composite am Freitagmittag unentschlossen (finanzen.at)
|
22.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
11.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
|
10.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|02.12.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|27,31
|1,68%