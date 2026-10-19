Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Rentabler Volvo (B)-Einstieg? 19.10.2026 10:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STO Handel mit der Volvo (B)-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Volvo (B)-Papier bei 222,85 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,487 Volvo (B)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 460,18 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 16.10.2026 auf 325,40 SEK belief. Damit beträgt die Performance des Investments +46,02 Prozent.

Der Marktwert von Volvo (B) betrug jüngst 661,25 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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