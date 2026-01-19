Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Volvo (B)-Performance 19.01.2026 10:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Volvo (B)-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 212,50 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,706 Volvo (B)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 312,40 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 470,12 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 47,01 Prozent.

Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 635,34 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

14.01.26 Volvo AB Buy UBS AG
13.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
08.01.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 28,47 -1,59% Volvo AB (B)

