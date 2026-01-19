Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Performance
|
19.01.2026 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 212,50 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,706 Volvo (B)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 312,40 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 470,12 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 47,01 Prozent.
Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 635,34 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)
|
10:04
|NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
29.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Volvo AB (B)
|14.01.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|28,47
|-1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX unter 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.