NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Volvo (B)-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 212,50 SEK. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,706 Volvo (B)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 312,40 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 470,12 SEK wert. Das entspricht einem Zuwachs um 47,01 Prozent.

Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 635,34 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at