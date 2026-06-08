Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Performance unter der Lupe
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08.06.2026 10:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie an der Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand das Volvo (B)-Papier an diesem Tag bei 226,45 SEK. Bei einem Investment von 100 SEK in das Volvo (B)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,442 Volvo (B)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 141,97 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 05.06.2026 auf 321,50 SEK belief. Die Steigerung von 100 SEK zu 141,97 SEK entspricht einer Performance von +41,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) bezifferte sich zuletzt auf 653,24 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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