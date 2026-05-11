Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Investmentbeispiel 11.05.2026 10:04:47

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Volvo (B)-Anteile via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 215,30 SEK wert. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,447 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 039,48 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Anteils am 08.05.2026 auf 323,80 SEK belief. Mit einer Performance von +50,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Volvo (B) eine Marktkapitalisierung von 658,50 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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30.04.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.04.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
27.04.26 Volvo AB Buy UBS AG
27.04.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
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