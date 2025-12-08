Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Volvo AB Aktie

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Volvo (B)-Investition 08.12.2025 10:04:39

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit der Volvo (B)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Volvo (B)-Aktie 286,80 SEK wert. Bei einem Volvo (B)-Investment von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,868 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers auf 296,60 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 341,70 SEK wert. Damit wäre die Investition 3,42 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Volvo (B) zuletzt 602,56 Mrd. SEK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volvo AB (B)mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)mehr Analysen

02.12.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
26.11.25 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
21.10.25 Volvo AB Buy UBS AG
09:53 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
09:41 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
