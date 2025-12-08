Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Investition
|
08.12.2025 10:04:39
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse STO wochenend-bedingt kein Handel mit der Volvo (B)-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Volvo (B)-Aktie 286,80 SEK wert. Bei einem Volvo (B)-Investment von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34,868 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers auf 296,60 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 341,70 SEK wert. Damit wäre die Investition 3,42 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Volvo (B) zuletzt 602,56 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
