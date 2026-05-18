NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie Investoren gebracht.

Das Volvo (B)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STO gehandelt. Zum Handelsende stand die Volvo (B)-Aktie an diesem Tag bei 91,95 SEK. Bei einem Volvo (B)-Investment von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,088 Volvo (B)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Volvo (B)-Aktie auf 317,20 SEK belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 344,97 SEK wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 244,97 Prozent gesteigert.

Volvo (B) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 645,60 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at