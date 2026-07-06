Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Rentable Volvo (B)-Anlage?
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06.07.2026 10:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Volvo (B)-Anteile bei 208,15 SEK. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,804 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers auf 337,70 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 622,39 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,24 Prozent angewachsen.
Alle Volvo (B)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 686,65 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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