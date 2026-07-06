NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Volvo (B)-Anteile bei 208,15 SEK. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,804 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers auf 337,70 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 622,39 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,24 Prozent angewachsen.

Alle Volvo (B)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 686,65 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at