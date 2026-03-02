NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Volvo (B)-Anteilen an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 333,00 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,003 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (351,80 SEK), wäre das Investment nun 1 056,46 SEK wert. Damit wäre die Investition um 5,65 Prozent gestiegen.

Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 717,12 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at