Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Investmentbeispiel
|
02.03.2026 10:16:34
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Volvo (B)-Anteilen an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 333,00 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,003 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (351,80 SEK), wäre das Investment nun 1 056,46 SEK wert. Damit wäre die Investition um 5,65 Prozent gestiegen.
Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 717,12 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|24.02.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|32,15
|-1,80%
