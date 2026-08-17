Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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Volvo (B)-Anlage 17.08.2026 10:04:12

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Volvo (B) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Volvo (B)-Papier an der Börse STO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 293,60 SEK. Hätte ein Anleger 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die Volvo (B)-Aktie investiert, befänden sich nun 3,406 Volvo (B)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 158,72 SEK, da sich der Wert eines Volvo (B)-Papiers am 14.08.2026 auf 340,20 SEK belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,87 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Volvo (B) eine Börsenbewertung in Höhe von 692,43 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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