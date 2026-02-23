NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Volvo (B)-Aktien verdienen können.

Die Volvo (B)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete das Volvo (B)-Papier bei 85,90 SEK. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,164 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (351,10 SEK), wäre das Investment nun 408,73 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 308,73 Prozent vermehrt.

Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 713,94 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at