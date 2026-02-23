Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Rentables Volvo (B)-Investment?
|
23.02.2026 10:04:23
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Volvo (B)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete das Volvo (B)-Papier bei 85,90 SEK. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,164 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (351,10 SEK), wäre das Investment nun 408,73 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 308,73 Prozent vermehrt.
Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 713,94 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volvo AB (B)
Analysen zu Volvo AB (B)
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|32,87
|-0,72%