Volvo AB Aktie

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Rentables Volvo (B)-Investment? 23.02.2026 10:04:23

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Volvo (B)-Aktien verdienen können.

Die Volvo (B)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendete das Volvo (B)-Papier bei 85,90 SEK. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,164 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (351,10 SEK), wäre das Investment nun 408,73 SEK wert. Damit hätte sich das Investment um 308,73 Prozent vermehrt.

Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 713,94 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

19.02.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Volvo AB Buy UBS AG
13.02.26 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Volvo AB Buy UBS AG
11.02.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

