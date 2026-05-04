Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Volvo (B)-Investment
|
04.05.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 201,80 SEK. Wenn ein Anleger damals 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,955 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (319,10 SEK), wäre das Investment nun 1 581,27 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,13 Prozent angezogen.
Volvo (B) war somit zuletzt am Markt 649,89 Mrd. SEK wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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