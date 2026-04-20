Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Lukratives Volvo (B)-Investment?
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20.04.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Volvo (B)-Papier via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94,50 SEK wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 105,820 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers auf 328,30 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 740,74 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 247,41 Prozent angezogen.
Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 667,09 Mrd. SEK beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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