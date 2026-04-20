NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Volvo (B)-Papier via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94,50 SEK wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 105,820 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers auf 328,30 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34 740,74 SEK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 247,41 Prozent angezogen.

Der Volvo (B)-Wert an der Börse wurde auf 667,09 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at