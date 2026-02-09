NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Volvo (B)-Anteile betrug an diesem Tag 207,05 SEK. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,830 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 345,70 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 669,65 SEK wert. Damit wäre die Investition 66,96 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Volvo (B) eine Börsenbewertung in Höhe von 704,12 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at