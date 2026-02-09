Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

Hochrechnung 09.02.2026 10:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Volvo (B)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Volvo (B)-Aktie via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der Volvo (B)-Anteile betrug an diesem Tag 207,05 SEK. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,830 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.02.2026 auf 345,70 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 669,65 SEK wert. Damit wäre die Investition 66,96 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Volvo (B) eine Börsenbewertung in Höhe von 704,12 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Volvo AB (B)

Analysen zu Volvo AB (B)

04.02.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
