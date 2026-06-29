NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren verdient

Volvo (B)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 219,80 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 100 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,455 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 147,68 SEK, da sich der Wert einer Volvo (B)-Aktie am 26.06.2026 auf 324,60 SEK belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,68 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Volvo (B) betrug jüngst 659,92 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at