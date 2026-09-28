Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|Frühe Anlage
|
28.09.2026 10:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STO Handel mit dem Volvo (B)-Papier statt. Zum Handelsende stand die Volvo (B)-Aktie an diesem Tag bei 196,40 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,092 Volvo (B)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Volvo (B)-Aktien wären am 25.09.2026 1 655,80 SEK wert, da der Schlussstand 325,20 SEK betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,58 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Volvo (B) bezifferte sich zuletzt auf 661,10 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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