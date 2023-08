NASDAQ Composite Index-Papier VOXX International A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in VOXX International A eingebracht

Bei einem frühen Investment in VOXX International A-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades VOXX International A-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,52 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die VOXX International A-Aktie investierten, hätten nun 153,374 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2023 auf 9,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 417,18 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 41,72 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete VOXX International A eine Marktkapitalisierung von 203,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at