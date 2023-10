NASDAQ Composite Index-Papier VOXX International A-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes VOXX International A-Investment eingefahren

Anleger, die vor Jahren in VOXX International A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades VOXX International A-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der VOXX International A-Anteile betrug an diesem Tag 14,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das VOXX International A-Papier investiert hätte, hätte er nun 694,444 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2023 auf 7,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 520,83 USD wert. Damit wäre die Investition 44,79 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von VOXX International A bezifferte sich zuletzt auf 174,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at