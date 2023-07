NASDAQ Composite Index-Papier VOXX International A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in VOXX International A angefallen

Vor Jahren in VOXX International A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 18.07.2013 wurde die VOXX International A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,44 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 692,521 VOXX International A-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2023 gerechnet (10,96 USD), wäre das Investment nun 7 590,03 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 24,10 Prozent.

VOXX International A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 250,65 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at