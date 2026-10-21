Washington Federal Aktie

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WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

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Washington Federal-Anlage unter der Lupe 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: Hätte sich ein Washington Federal-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Vor Jahren Washington Federal-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Washington Federal-Aktie an diesem Tag 28,82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,470 Washington Federal-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,31 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Anteils am 20.10.2026 auf 28,62 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 0,69 Prozent gleich.

Washington Federal markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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