NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Washington Federal vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?

Bei einem frühen Investment in Washington Federal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Washington Federal-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Washington Federal-Aktie an diesem Tag 31,32 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,193 Washington Federal-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (31,58 USD), wäre das Investment nun 100,83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,83 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at