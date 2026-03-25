Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Washington Federal-Performance
|
25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Washington Federal vor 5 Jahren inzwischen gelohnt?
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Washington Federal-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Washington Federal-Aktie an diesem Tag 31,32 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,193 Washington Federal-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (31,58 USD), wäre das Investment nun 100,83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +0,83 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!