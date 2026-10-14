NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Washington Federal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Washington Federal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 26,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 375,375 Washington Federal-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 013,51 USD, da sich der Wert eines Washington Federal-Papiers am 13.10.2026 auf 29,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,14 Prozent angezogen.

Am Markt war Washington Federal jüngst 2,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at