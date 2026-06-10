NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Washington Federal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Washington Federal-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 29,12 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 343,407 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 36,11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 400,41 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Washington Federal einen Börsenwert von 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at