NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Washington Federal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Washington Federal-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,997 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,73 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 26.05.2026 auf 35,96 USD belief. Damit wäre die Investition um 43,73 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at