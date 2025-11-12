NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Washington Federal-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Washington Federal-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Washington Federal-Papier bei 25,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Washington Federal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,935 Washington Federal-Aktien. Die gehaltenen Washington Federal-Papiere wären am 11.11.2025 120,27 USD wert, da der Schlussstand 30,56 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,27 Prozent.

Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at