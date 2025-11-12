Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Profitable Washington Federal-Anlage?
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Washington Federal-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Washington Federal-Papier bei 25,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Washington Federal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,935 Washington Federal-Aktien. Die gehaltenen Washington Federal-Papiere wären am 11.11.2025 120,27 USD wert, da der Schlussstand 30,56 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,27 Prozent.
Der Washington Federal-Wert an der Börse wurde auf 2,39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!