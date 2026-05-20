NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Washington Federal-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Washington Federal-Papier statt. Zum Handelsende stand die Washington Federal-Aktie an diesem Tag bei 33,50 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 298,507 Washington Federal-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 34,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 408,96 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,09 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Washington Federal belief sich zuletzt auf 2,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at