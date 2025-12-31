Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Lukrative Washington Federal-Anlage?
|
31.12.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Washington Federal-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,850 Washington Federal-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 1 261,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,15 Prozent.
Jüngst verzeichnete Washington Federal eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Washington Federal Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Washington Federal Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Washington Federal Inc.
|32,03
|-1,36%