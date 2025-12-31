Washington Federal Aktie

Washington Federal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

Lukrative Washington Federal-Anlage? 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Washington Federal-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Washington Federal-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,850 Washington Federal-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 1 261,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Washington Federal eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Washington Federal Inc. 32,03 -1,36% Washington Federal Inc.

