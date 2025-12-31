NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Washington Federal-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Washington Federal-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Washington Federal-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,850 Washington Federal-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 1 261,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,15 Prozent.

Jüngst verzeichnete Washington Federal eine Marktkapitalisierung von 2,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at