NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Washington Federal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.04.2021 wurden Washington Federal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Washington Federal-Aktie an diesem Tag bei 32,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30,931 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 34,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 081,66 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8,17 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Washington Federal bezifferte sich zuletzt auf 2,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at