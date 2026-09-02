NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Washington Federal von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Washington Federal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Washington Federal-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Washington Federal-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,99 USD. Bei einem Washington Federal-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 357,270 Washington Federal-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Washington Federal-Aktie auf 35,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 640,23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 26,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Washington Federal belief sich jüngst auf 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at