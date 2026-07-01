NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Washington Federal von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Washington Federal-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 328,407 Washington Federal-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.06.2026 12 600,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +26,01 Prozent.

Am Markt war Washington Federal jüngst 2,81 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at