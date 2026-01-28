NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Washington Federal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Washington Federal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 28.01.2021 wurden Washington Federal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 27,09 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36,914 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.01.2026 1 181,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 18,20 Prozent angezogen.

Washington Federal wurde am Markt mit 2,43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at