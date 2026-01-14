Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Washington Federal-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Washington Federal-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,35 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Washington Federal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 318,979 Washington Federal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 318,98 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 13.01.2026 auf 32,35 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 318,98 USD entspricht einer Performance von +3,19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
