NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Washington Federal-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Washington Federal-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 31,35 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Washington Federal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 318,979 Washington Federal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 318,98 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 13.01.2026 auf 32,35 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 318,98 USD entspricht einer Performance von +3,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at