NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Washington Federal-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Washington Federal-Aktie investierten, hätten nun 27,108 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 895,64 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 17.02.2026 auf 33,04 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,44 Prozent.

Alle Washington Federal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at