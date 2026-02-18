Washington Federal Aktie

Washington Federal

WKN: 896421 / ISIN: US9388241096

Lohnendes Washington Federal-Investment? 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Washington Federal-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Washington Federal-Aktie investierten, hätten nun 27,108 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 895,64 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 17.02.2026 auf 33,04 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,44 Prozent.

Alle Washington Federal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Washington Federal Inc.

Analysen zu Washington Federal Inc.

Aktien in diesem Artikel

Washington Federal Inc. 32,96 -0,41%

