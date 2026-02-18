Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
|Lohnendes Washington Federal-Investment?
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Washington Federal von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Washington Federal-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Washington Federal-Aktie investierten, hätten nun 27,108 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 895,64 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 17.02.2026 auf 33,04 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,44 Prozent.
Alle Washington Federal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Washington Federal Inc.
|32,96
|-0,41%
