Washington Federal Aktie
WKN: 896421 / ISIN: US9388241096
Lohnende Washington Federal-Investition?
|
21.01.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Washington Federal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Washington Federal-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 33,83 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,956 Washington Federal-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 31,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,94 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 7,06 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Washington Federal belief sich zuletzt auf 2,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
