NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in WD-40 eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der WD-40-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 107,89 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hat, hat nun 0,927 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 199,56 USD gerechnet, wäre die Investition nun 184,97 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 84,97 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von WD-40 belief sich zuletzt auf 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at