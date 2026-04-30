NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in WD-40-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der WD-40-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 190,40 USD. Bei einem WD-40-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,252 WD-40-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.04.2026 1 120,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,09 Prozent.

WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at