WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Anlage
|
30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der WD-40-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 190,40 USD. Bei einem WD-40-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,252 WD-40-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.04.2026 1 120,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 12,09 Prozent.
WD-40 erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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