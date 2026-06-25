WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|WD-40-Investment im Blick
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WD-40 von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden WD-40-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die WD-40-Aktie letztlich bei 184,12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,543 WD-40-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,57 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 24.06.2026 auf 244,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,57 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von WD-40 betrug jüngst 3,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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