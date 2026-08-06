NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in WD-40-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem WD-40-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 115,08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,869 WD-40-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 204,03 USD, da sich der Wert eines WD-40-Papiers am 05.08.2026 auf 234,80 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 104,03 Prozent angewachsen.

WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at