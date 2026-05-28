WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Frühes Investment
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28.05.2026 16:04:38
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 28.05.2023 wurde das WD-40-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 190,45 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 52,507 WD-40-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der WD-40-Aktie auf 205,53 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 791,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,92 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von WD-40 bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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