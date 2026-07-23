WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Rentabler WD-40-Einstieg?
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WD-40-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die WD-40-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das WD-40-Papier letztlich bei 218,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,575 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 237,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 084,87 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 8,49 Prozent.
WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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