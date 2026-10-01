WD-40 Aktie

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WKN: 878588 / ISIN: US9292361071

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Lohnender WD-40-Einstieg? 01.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WD-40 von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in WD-40 eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das WD-40-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die WD-40-Aktie bei 112,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, hätte er nun 88,944 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 964,07 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 30.09.2026 auf 201,97 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 79,64 Prozent.

WD-40 wurde am Markt mit 2,72 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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