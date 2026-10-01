WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
|Lohnender WD-40-Einstieg?
|
01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in WD-40 von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das WD-40-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die WD-40-Aktie bei 112,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, hätte er nun 88,944 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 964,07 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 30.09.2026 auf 201,97 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 79,64 Prozent.
WD-40 wurde am Markt mit 2,72 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WD-40 Co.
Analysen zu WD-40 Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WD-40 Co.
|177,60
|-1,00%