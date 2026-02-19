WD-40 Aktie
WKN: 878588 / ISIN: US9292361071
NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WD-40-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.02.2016 wurden WD-40-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die WD-40-Anteile bei 107,79 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die WD-40-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,928 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 224,85 USD, da sich der Wert einer WD-40-Aktie am 18.02.2026 auf 242,37 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 124,85 Prozent zugenommen.
Der WD-40-Wert an der Börse wurde auf 3,24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
