NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WD-40-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die WD-40-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.11.2022 wurde das WD-40-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 170,01 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die WD-40-Aktie investierten, hätten nun 58,820 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 814,01 USD, da sich der Wert eines WD-40-Anteils am 12.11.2025 auf 200,85 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 814,01 USD, was einer positiven Performance von 18,14 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte WD-40 einen Börsenwert von 2,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at