NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel Gewinn hätte eine WD-40-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen WD-40-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 20.08.2023 wurde die WD-40-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das WD-40-Papier letztlich bei 214,61 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,596 WD-40-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 223,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 401,66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,02 Prozent.

WD-40 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at