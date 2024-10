NASDAQ Composite Index-Papier WD-40-Aktie: So viel hätte eine Investition in WD-40 von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in WD-40-Aktien gewesen.

WD-40-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 233,07 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,291 WD-40-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des WD-40-Papiers auf 263,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 131,21 USD wert. Das entspricht einem Plus von 13,12 Prozent.

WD-40 wurde am Markt mit 3,53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at